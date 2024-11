Nowa przeglądarka na PC. Bardzo docenią ją gracze

Microsoft właśnie wydał nową przeglądarkę. Może się ona przydać graczom, którzy chcą szybko znaleźć ważne informacje i pomoc dotyczącą tytułu, w który grają.

Surfuj po sieci bez odrywania się od gry

Microsoft Edge Game Assist to wbudowana przeglądarka, która staje się od teraz częścią paska Game Bar w Windows 11 i działa niczym widget, bez odrywania nas od gry, kiedy chcemy sięgnąć po informacje z internetu.

Ma to położyć kres alt-tabowaniu, które jest mało wygodne, a po drugie - może doprowadzić do zawieszania się gier, które nie są zbyt dobrze zoptymalizowane.

Co więcej, Microsoft reklamuje Edge Game Assist jako przeglądarkę świadomą kontekstu, w jaką grę obecnie gramy i może sugerować od razu podpowiedzi i porady. W momencie wydania obsługiwane tytuły, do których otrzymamy pomoc w języku angielskim to: Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fortnite, Hellblade II: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox i Valorant. W przyszłości w ramach aktualizacji, obsługiwanych będzie więcej tytułów.

Edge Game Assist korzysta z ulubionych, ciasteczek, opcji szybkiego dostępu z pełnoprawnego Edge i pamięta nasze ustawienia. Co istotne, okienko widgetu Edge Game Assist można przypiąć do ekranu, a wraz z nimi takie elementy, jak (wideo)poradnik, odtwarzacz muzyki, chat, itp.

W tym momencie funkcja jest dostępna w wersji beta, a żeby z niej skorzystać należy zainstalować Microsoft Edge Beta 132 na komputerze z Windows 11. Następnie, aby skorzystać z nowości, trzeba kliknąć w logo Microsoft Edge dostępne na pasku Game Bar.

W chwili obecnej istnieje kilka ograniczeń, w tym - widget jest automatycznie zamykany po pewnym okresie nieaktywności, historia przeglądania nie jest zachowywana (pomimo tego, że wcześniej otwarte okienka są przywracane przy ponownym uruchomieniu Edge Game Assist), prawy klik na linki, obrazki i strony nie działa, a także nie są obsługiwane pewne skróty klawiaturowe.

W przyszłości Microsoft wprowadzi obsługę paska poprzez kontroler, a także handheldy (w stylu ASUS Rog Ally), jak również pojawi się tryb kompaktowy.

