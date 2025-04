Zaktualizuj mObywatel. Jest ważna zmiana w dowodach

PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) jest niezbędny, żeby podpisywać dokumenty cyfrowe e-dowodem . Kod ten ustalany jest podczas odbioru e-dowodu i ma 6 cyfr. Właściciel dokumentu wybiera go samodzielnie i aktywuje nim certyfikat podpisu osobistego w urzędzie.

W najnowszej wersji aplikacji mObywatel (wydanie 4.56) wprowadzona została funkcja, która umożliwia zmianę kodu PIN2 bez użycia kodu PUK. Wystarczy, że użytkownik pamięta swój poprzedni PIN2. Jego zmiany dokona, wchodząc do szczegółów dowodu osobistego ze skrótu dostępnego na dokumencie mDowód. Aplikacja przeprowadzi go następnie przez proces, w którym zmieni swój 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego.