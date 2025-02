mObywatel z ważnym komunikatem. 25 luty to termin ostateczny

Co nam daje taka aktualizacja?

Okazuje się, że jest to bardzo ważny proceder, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. A to zapewnia, między innymi, między innymi regularne odnawianie certyfikatów. Nie jest to żadna nowość. Wręcz przeciwnie - to rozwiązanie powszechnie stosowane w świecie IT. Ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń. A ponieważ bezpieczeństwo mObywatela jest w dalszym ciągu najważniejszym priorytetem – to możemy być pewni, że tego typu operacje będą cyklicznie powtarzane.