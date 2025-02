mObywatel z nowością w aplikacji. Od dziś można śmiało korzystać

Usługa Podpisz dokument

Ministerstwo przypomina, że na użytkowników mObywatela czeka niespodzianka w zaktualizowanej wersji aplikacji. To usługa Podpisz dokument. Co to oznacza w praktyce dla użytkownika?

Usługa Podpisz dokument jest jednym z większych osiągnięć ostatnich miesięcy. W aplikacji można teraz podpisać e-dowodem dowolny dokument w postaci PDF. Wymagany jest moduł NFC w telefonie i oczywiście aktywny certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie wraz z ustalonym do niego kodem PIN. Wszystkim, którzy planują wymianę dowodu osobistego warto przy tym przypomnieć, że potrzebują zawnioskować o wgranie tego certyfikatu do e-dowodu, kiedy wyrabiają nowy dokument, żeby móc w pełni korzystać z jego możliwości

Jak podpisywać dokumenty e-dowodem w mObywatelu?

Usługa Podpisz dokument przeprowadza użytkownika krok po kroku w aplikacji, zatem powinniśmy mieć żadnych obaw co do tego, że coś okaże się niezrozumiałe. Najlepiej wcześniej przygotować plik do podpisu w formacie PDF. Wielkość maksymalna pliku nie powinna przekraczać 10 MB. Należy też mieć na uwadze fakt, że za jednym razem w aplikacji, uda nam się podpisać jeden dokument. Następnie przygotowujemy e-dowód, 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (PIN2) oraz musimy wyłączyć w telefonie NFC.