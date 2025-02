mObywatel z nowym dokumentem. Skorzystają tysiące Polaków

W sejmowej podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o OSP. W aktualnej wersji zakłada ona udostępnienie legitymacja strażaka ratownika w mobilnej aplikacji mObywatel — informuje serwis remiza.com.pl .

Nowy dokument w mObywatelu

Strażak otrzyma legitymację jeśli złoży wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub do zarządu jednostki OSP albo zarządu oddziały gminnego OSP (w tamach porozumienia).

Po zakończeniu prac projekt ustawy trafi do Kancelarii Sejmu. Będzie to projekt poselski. Po zatwierdzeniu i przejściu przez Sejm i Senat wejdzie w życie 3 miesiące po dacie ogłoszenia, więc strażacy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Uprawnionych do uzyskania dokumentu będzie około 245 tys. osób.