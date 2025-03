Masz nowy dowód osobisty? mObywatel ma coś dla Ciebie

Nowość w mObywatel

Jeśli ktoś nie pamiętał numeru PIN2 do nowego dowodu osobistego, to mógł go zmienić na dwa sposoby. Musiał albo udać się do urzędu, albo skorzystać z aplikacji eDO. Teraz dochodzi do tego jeszcze trzecia możliwość, czyli właśnie aplikacja mObywatel.