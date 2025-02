mObywatel domaga się aktualizacji. Warto, bo są dwie nowości

Aktualizować aplikację zawsze warto, bowiem wtedy nie tylko działa nam bez zarzutu, ale także możemy być pewni, że naszej uwadze nie umkną żadne nowości. Bieżąca aktualizacja nie jest być może przełomowa, ale to nie tylko same poprawki. To także dość solidne narzędzia, które spora grupa osób doceni i z pewnością będzie stosować w praktyce. A o to przecież chodzi, by narzędzie było dla ludzi i aby było wygodniej.