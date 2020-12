Mobilny Word na iOS i Androidzie otrzymuje nową funkcję nawigacji

Funkcja ta nazwana została oryginalne "Header navigator". Umożliwia szybkie przeglądanie dokumentu w celu znalezienia poszukiwanego nagłówka, grafiki lub tabeli.

Nowa funkcja Microsoft Word przeznaczona jest dla osób korzystających z wydania pakietu Office na Androidzie oraz iOS. A na czym dokładnie polega? Otóż możesz dzięki niej przeglądać dokument przeskakując od nagłówka do nagłówka. Dotyczy to każdego rodzaju informacji. A gdy w danym dokumencie brakuje nagłówków, wówczas Word zaprzęga do pracy AI/ML i na tej podstawie określa fragmenty tekstu, które mogłyby nimi być. To ciekawe rozwiązanie, jednak jego skuteczność może być nieco zawodna. Microsoft obiecuje jednak, że AI z biegiem czasu będzie się uczyć i stanie bardziej precyzyjna.

Zobacz: Microsoft wprowadza ulepszone aplikacje Office dla macOS

Producent nie zapomina o użytkownikach desktopowych. Dla nich pojawi się wkrótce aktualizacja poprawiająca wykrywanie pisowni oraz zostanie wprowadzony od dawna wyczekiwany tryb ciemny. A do sprzętów mobilnych wracając - kolejna aktualizacja Microsoft Launcher przyniesie wiele poprawek i usprawnień, w tym grupowanie aplikacji. W przypadku samego Office stanie się możliwe znalezienie dokumentu na podstawie słowa kluczowego znajdujacego w jego treści, co zapowiada się dość praktycznie.

Zobacz: Office 2010 - Microsoft porzucił, 0Patch ochroni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Windows Latest

Źródło tekstu: Windows Latest