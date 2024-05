MS Word ma nowy skrót klawiszowy. Niby detal, ale pokochasz go

Microsoft zmienił jedno ustawienie w aplikacji Word, które powinno znacząco ułatwić życie wielu osób.

Microsoft Word to wciąż prawdopodobnie najpopularniejszy edytor tekstów na świecie. Korzystają z niego miliony użytkowników i zapewne każdy z nich wie, jak ta aplikacja potrafi być czasami irytująca. Wystarczyła zmiana jednego ustawienia, aby części tych frustracji uniknąć.

Mała, ale ważna zmiana w Wordzie

Chodzi o wklejanie do Worda skopiowanego tekstu. Domyślnie, oprócz samej treści, do dokumentu przenoszone jest też całe formatowanie, czyli czcionka, jej rozmiar czy też kolor. Oczywiście da się to ominąć, używając funkcji "zachowaj tylko tekst", ale nie było to szczególnie wygodne. Teraz Microsoft postanowił to znacząco ułatwić.

W niedawnej aktualizacji Word został wzbogacony o nowy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+V lub Cmd+Shift+V, który służy do wklejania tekstu bez formatowania. To w zasadzie rozwiązuje problem. Jednak firma z Redmond postanowiła pójść o jeszcze jeden krok dalej i zmieniła jedno ustawienie w Wordzie, które dodatkowo ułatwi wklejanie tekstu.

Microsoft domyślnie zmienił opcję, dzięki której wklejanie zawartości z innych programów będzie kopiowana w taki sposób, aby dopasowała się do formatowania danego dokumentu. Zmiana pojawiła się w Wordzie w wersji 2405 (Build 17624.20000). Oczywiście każdy, kto chce zachować wcześniejsze ustawienia z kopiowaniem całego formatowania, może to zmienić. Jednak domyślnie opcja ta jest ustawiona teraz inaczej.

Zobacz: Microsoft zaś majstruje przy menu Start. Dojdzie nowa funkcja

Zobacz: Google może odmienić smartfony. Zyskają nowe możliwości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: IB Photography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot