Jesteś miły dla sztucznej inteligencji? Firmy AI płacą za to miliony

Jesteś miły dla AI? Ich to kosztuje

Ten w lekko humorystycznym tonie odpowiedział, że jego firma wydaje na te cele "kilkadziesiąt milionów dolarów". Jego wypowiedź raczej nie była precyzyjnym wyliczeniem, ale niemniej jednak dodał, że są to "dobrze wydane pieniądze", co sugeruje, że jest to wpisany w koszty, niezbywalny aspekt obsługi chatbotów. Uniwersytet Kalifornijski w Riverside niedawno wyliczył, że użycie słów "nie ma za co" generuje zużycie ok. 40-50 mililitrów wody.