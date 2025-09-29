Naciskasz przycisk w apce i kurier InPostu dostaje napiwek. Tak to działa

Z okazji Dnia Kuriera i Przewoźnika InPost uruchomił pilotaż nowej funkcji o nazwie "Kawa dla Kuriera". To prosty sposób, by podziękować osobie, która dostarczyła naszą paczkę, nie tylko dobrym słowem, ale też symbolicznym napiwkiem. Cała akcja powstała we współpracy z platformą BuyCoffee, która obsługuje przekazywanie wpłat.

Jak postawić kurierowi wirtualną kawę?

Mechanizm jest banalnie prosty i wbudowany w proces, który dobrze znamy. Po odebraniu przesyłki, aplikacja InPost Mobile poprosi Cię o ocenę dostawy w skali od 1 do 5 gwiazdek. Jeśli Twoja ocena będzie wysoka – czyli przyznasz 4 lub 5 gwiazdek – na ekranie pojawi się nowa opcja: propozycja postawienia kurierowi wirtualnej kawy.

Do wyboru są trzy predefiniowane kwoty: 3 zł (mała kawa), 5 zł (średnia) i 10 zł (duża), ale można też wpisać własną wartość. Płatność jest realizowana przez InPost Pay, czyli można użyć BLIKA, karty lub Google Pay czy Apple Pay. Jeśli przegapisz moment oceny, nic straconego – opcja będzie dostępna w szczegółach przesyłki przez 7 dni od odbioru.

Nie każdy kurier dostanie napiwek

Pieniądze trafiają bezpośrednio na indywidualne konto kuriera w serwisie BuyCoffee. Co ważne, cały proces jest anonimowy – kurier dowie się, że dostał "kawę", ale nie będzie wiedział od kogo. Możliwość docenienia dotyczy wszystkich form dostawy, włącznie z odbiorem w Paczkomacie. W przypadku odbioru z Multiskrytki, gdzie paczki mogło dostarczyć kilku kurierów, kwota napiwku zostanie podzielona po równo między nich.

Jest jednak jeden kluczowy haczyk. Opcja postawienia kawy pojawi się tylko wtedy, gdy dany kurier zapisał się do programu i ma aktywne konto w BuyCoffee. Jeśli po wystawieniu 5 gwiazdek nie widzisz takiej możliwości, oznacza to, że Twój kurier po prostu nie bierze udziału w akcji, która jest dla niego całkowicie dobrowolna.