Google sprawdzi, czy nie robisz szefa w balona. Padnie pytanie

Spotkania online podczas pracy zdalnej, odbywane z domu, to często pole do nadużyć i okazja do odpoczynku. Google Meet ma jednak, na tych co oszukują, wyjątkowo sprytny sposób.

Problem ten pojawia się zazwyczaj, kiedy spotkanie trwa dłuższy czas, a jej bierni uczestnicy zaczynają się nudzić i wpadać na inne pomysły jak spożytkować ten czas. Nie chodzi tu jedynie o chwilowe odejście od komputera po filiżankę kawy, ale o wykonywanie zupełnie innych aktywności.

Google Meet przychodzi z odsieczą

Google Meet przyszedł z odsieczą dla pracodawcy i wszystkich organizatorów spotkań online. Podczas wirtualnych spotkań na platformie mamy możliwość zorganizowania quizu, w którym można zadać pytanie, odnośnie tego, co właśnie powiedziała dana osoba.

W ramach quizu padnie pytanie, skierowane do wybranego rozmówcy. Niby zabawa i próba zaangażowania rozmówcy, ale jednak narzędzie kontroli. Najciekawsze jest to, że jeśli odpowiemy nieprawidłowo, zobaczą to pozostali uczestnicy spotkania. Do każdego pytania, będziemy mieli cztery odpowiedzi do wyboru.

Nieprawidłowa odpowiedź będzie udostępniana wszystkim członkom zespołu. Odpowiadaj uważnie.

- ostrzega aplikacja pod zadanym pytaniem.

