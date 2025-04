Google zmienił zdanie. Nowość za darmo dla wszystkich

Co potrafi Gemini Live z nową funkcją?

Niedawno firma Google wprowadziła do swojej aplikacji Gemini możliwość "widzenia" i reagowania w czasie rzeczywistym na to, co znajduje się na ekranie urządzenia lub w zasięgu jego kamery. Dzięki temu użytkownicy mogą na przykład skierować aparat na nieznany kwiat w parku i poprosić Gemini o jego identyfikację, albo przeglądając buty w sklepie internetowym, zapytać asystenta, czy znajdzie lepsze oferty online. Ta interaktywna funkcja otwiera zupełnie nowe możliwości wykorzystania AI w codziennych sytuacjach.

Zmiana planów: od płatnej subskrypcji do darmowej dostępności

Początkowo Google zapowiadał, że ta zaawansowana funkcja będzie dostępna wyłącznie dla subskrybentów Gemini Advanced na urządzeniach z Androidem. Koszt takiej subskrypcji to 97,99 zł miesięcznie. Ekskluzywnie na nową funkcję mogli liczyć użytkownicy Pixeli 9 oraz smartfonów z serii Galaxy S25. Jednak wygląda na to, że pozytywny odbiór nowej możliwości wśród użytkowników i w Internecie skłonił firmę do zmiany zdania. Google najwyraźniej uznało, że udostępnienie tej funkcji za darmo będzie lepszym sposobem na przyciągnięcie nowych użytkowników do ekosystemu Gemini.