Google zapowiada Gemini 2.5: Przełom w kodowaniu i analizie danych

Nowy poziom myślenia i rozumowania

Gemini 2.5 to nie tylko ulepszony model językowy – to system zdolny do głębokiego rozumowania i analizy przed udzieleniem odpowiedzi. W sztucznej inteligencji „rozumowanie” oznacza więcej niż klasyfikację i przewidywanie – obejmuje analizę informacji, wyciąganie logicznych wniosków, uwzględnianie kontekstu i podejmowanie świadomych decyzji.