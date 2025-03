Gemini 2.5 Pro dla każdego. Google otwiera dostęp do nowego AI

Bezpłatny dostęp dla wszystkich użytkowników

W miniony weekend firma Google ogłosiła, że każdy użytkownik może wypróbować eksperymentalną wersję Gemini 2.5 Pro. Oznacza to, że model ten nie jest już ograniczony do płatnych subskrybentów – każdy zainteresowany może go przetestować za pośrednictwem Google AI Studio oraz aplikacji Gemini. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy bez subskrypcji będą mieli ograniczoną liczbę zapytań, podczas gdy subskrybenci Gemini Advanced otrzymają dostęp do szerszego kontekstu oraz większej liczby możliwości.