Gadu-Gadu przypomina o sobie. I ma specjalną ofertę do 15 sierpnia

Gadu-Gadu czy według nowego nazewnictwa GG, skończył dziś 24 lata. Aplikacja jest dostępna na rynku nieprzerwanie od 2000 roku.

GG ma 24 lata — jeszcze w 2011 roku miał 7 mln użytkowników

Gadu-Gadu od 2021 roku należy do koszalińskiego Fintecom, fintechu zajmującego się przelewami pomiędzy UK a Polską oraz w obrębie Unii Europejskiej. Wcześniej komunikator migrował z rąk jego twórcy Łukasza Foltyna do Grupy Allegro i później do cypryjskiego Xevin, a dawne Gadu Radio przeszło jako Open.fm w ręce Wirtualnej Polski.

Największy hit Gadu-Gadu, czyli kultowe emotikony, jak najbardziej pozostał w aplikacji, ale względem pierwotnej apki obecne GG to wielki kombajn do wszystkiego. Komunikator nadal utrzymuje się przede wszystkim z reklam, ale są też dostępne konta premium, wyłączające reklamy i dające dostęp — a jakże — do asystenta AI. Z okazji 24. urodzin komunikator przygotował specjalną promocję na konta premium — można je wykupić o 24% taniej z kodem 24URODZINYGG na stronie sklepu GG. Promocja obowiązuje tylko dzisiaj, czyli 15 sierpnia.

