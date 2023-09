Kultowy program powraca. Będzie nowa wersja

FurMark powraca. Po wielu latach kultowy program otrzyma w końcu nową wersję, oznaczoną jako 2.0

Jeszcze w tym miesiącu wydana zostanie nowa wersja kultowego wręcz programu FurMark. Wydanie v2.0.10 poprawia kilka błędów i wprowadza nowości, dzięki którym obsługa ma być jeszcze przyjemniejsza.

FurMark powraca

FurMark to program, który został wydany kilkanaście lat temu. Od tamtego czasu służy wielu testerom oraz serwisom do testowania zachowania laptopów, procesorów czy kart graficznych pod dużym obciążeniem. Nowa wersja, oznaczona jako 2.0, to między innymi:

Poprawiona nazwa Radeona RX 6850M XT (brakowało XT).

Dodane wsparcie dla kart AMD Radeon PRO W7900, PRO W7800, PRO W7600 oraz PRO W7500.

Dodane wsparcie dla karty AMD Radeon RX 7900 GRE

Dodane wsparcie dla karty NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB

Dodane wsparcie dla kart Intel Arc A570M, Arc A530M, Arc Pro A60M oraz A30M.

GPU Shark2 2.0.12

GeeXLab 0.53.0 libs

Jeśli chcielibyście sprawdzić nową wersję FurMarka (na razie jest to beta) to plik instalacyjny możecie pobrać z kanału Discord twórców. Pełna, stabilna wersja ma trafić do użytkowników jeszcze w tym miesiącu.

Program pozwala między innymi wybrać test OpenGL lub Vulkan, rozdzielczość, test w oknie lub na pełnym ekranie, a także monitorować wiele parametrów podzespołów. Nie brakuje też rankingu najlepszych wyników.

