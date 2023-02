Elon Musk jest wybawcą. Twierdzi, że uratował Twittera

Rządy Elona Muska nad Twitterem stoją w cieniu wielu kontrowersji. Miliarder zaraz po przejęciu przedsiębiorstwa rozpoczął cięcie kosztów i zwolnił tysiące pracowników, zmuszając tym samym pozostałych do wykonywania większej ilości obowiązków. Następnie Musk podjął decyzję o pobieraniu pieniędzy za niebieski znaczek przy profilu, który wcześniej oznaczał, że czyjeś konto zostało zweryfikowane. Dzięki temu użytkownicy wiedzieli wcześniej, że mają do czynienia z oficjalnym kontem celebryty lub eksperta, a nie podszywającą się osobą.

Gdy Musk przejmował Twittera, wyjawił, że serwis znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji i nie przynosi zysków. Teraz Miliarder poinformował na Twitterze, że jego działania doprowadziły do uratowania platformy społecznościowej od całkowitego bankructwa. Jak stwierdził sam miliarder, ostatnie trzy miesiące były niesamowicie ciężkie i nikomu nie życzyłby znaleźć się w takie sytuacji.

Nie wszystkich jednak zapewnienia Muska przekonują. Miliarder pobiera opłaty za niebieski znaczek, lecz według dostępnych danych zaledwie 180 tysięcy amerykanów korzysta z płatnej subskrypcji, co stanowi zaledwie 0,2% wszystkich użytkowników. Co więcej, jedynie 290 tysięcy wszystkich użytkowników zdecydowało się na zakup niebieskiego znaczka.

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.



Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!