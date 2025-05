Czy Siri straci swoją fuchę? Apple ma nowe pomysły

Sytuacja z opóźnieniem nowej Siri, stała się tak fatalna, że Apple musiało wręcz wycofać reklamy pokazujące zaawansowane możliwości Siri. Po co denerwować użytkownika, jeśli opóźnienie wyniesie rok, albo i więcej.

Siri straci swoją fuchę?

Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości Apple może całkowicie pozwolić zastąpić użytkownikom Siri. To byłaby ogromna zmiana i strata zarazem, ponieważ Siri była jedną z wyróżniających się innowacji producenta iPhone'ów. Niestety, ze względu na brak przewagi konkurencyjnej i presję regulacyjną nałożoną na Apple, firma może ostatecznie ugiać się i pozbawić Siri roli, jaką miała do tej pory. Jednym słowem, Apple może pozbawić Siri fuchy bycia domyślną asystentką głosową. Tak też sugeruje raport Bloomberga.