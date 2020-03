Chrome 82 nie zostanie wydany przez koronawirusa. Czekamy na Chrome 83

Z powodu pandemii koronawirusa wiele firm musiało zmienić swój sposób pracy i zrezygnować z dalekosiężnych planów. To samo spotkało zespół tworzący przeglądarkę Google Chrome.

Harmonogram prac nad najpopularniejszą przeglądarką internetową świata trzeba było zmienić. Google zapewniał w ubiegłym tygodniu, że zrobi wszystko, by utrzymać plan wydań, ale okazało się to nierealne. Dlatego też Chrome 81 dłużej nie osiągnie stadium stabilnego, a 82 w ogóle nie zostanie wydany. Czekamy więc na Google Chrome 83.

Zdalne testowanie Chrome'a nie jest łatwe

Nowy plan został przedstawiony przez Jasona Kerseya, kierującego programem technicznym w Google. Kersey zapowiedział, że cykl rozwojowy Chrome'a zostanie wstrzymany, aż zespół przygotuje się do testowania oprogramowania podczas pracy zdalnej. Priorytetem jest zachowanie niezawodności wersji stabilnej (aktualnie 80). Kersey zachęca społeczność do współpracy, wspólnego testowania, uzupełniania dokumentacji i szukania błędów w kanale testowym Canary i Dev.

Nieco później Kersey poinformował, że wydanie wersji 82 zostanie całkowicie pominięte. Gałąź zostanie porzucona i nie będzie dla niej rozwijane wsparcie infra (infrastruktury i narzędzi niezbędnych do tworzenia projektu Chromium). Nowe wersje Chrome'a 82 nie będą trafiały do kanału deweloperskiego (Dev).

Kolejnym celem jest aktualnie wydanie stabilnej wersji 83 przeglądarki. W chwili pisania artykułu w kanale stabilnym znajduje się Chrome 80. 81 jest w kanale beta i zostanie tam tak długo, jak wersja 83 nie będzie gotowa, by ją zastąpić. Gdy 81 trafi do kanału stabilnego, a 83 do bety, zespół rozwijający Google Chrome dopasuje harmonogram prac do aktualnych warunków.

Na razie nie zostały podane żadne daty wydania kolejnych wersji Google Chrome. Jeszcze sporo może się zmienić.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: Jason Kersey (Google)