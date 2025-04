ChatGPT, odsuń się. Naukowcy ujawnili, jaka technologia jest na topie

Przyszłość to nie tylko duże modele, SLM-y też mają swoje miejsce

Te dane dają do myślenia i coraz częściej mamy do czynienia z trendem rozwijania małych wyspecjalizowanych modeli językowych (SLM), używających np. 8 miliardów parametrów, zamiast 1,76 biliona parametrów z GPT-4. Takie modele mogą świetnie się sprawdzać w wąskich, wyspecjalizowanych zadaniach, jak pobieranie i magazynowanie danych z urządzeń, odpowiadanie na pytania jako chatbot (np. w służbie zdrowia) albo do podsumowania konwersacji. Profesor i szef Wydziału Uczenia Maszynowego w Carnegie Mellon University w wypowiedzi dla Quanta Magazine powiedział, że przy wielu z tych zastosowań taki mały model językowy jest wystarczający i można go uruchomić na laptopie albo smartfonie i wcale nie jest potrzebne ogromne centrum danych.