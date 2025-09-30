Aplikacje

ChatGPT dodaje nową funkcję. Robienie zakupów stanie się prostsze

ChatGPT nieustannie się rozwija i dodaje to coraz nowe funkcje. Teraz będzie można robić zakupy w ChatGPT, korzystając z funkcji natychmiastowej płatności.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ChatGPT dodaje nową funkcję. Robienie zakupów stanie się prostsze

Wydawało by się, że OpenAI nie musi już wcale zachęcać użytkowników do korzystania z ChatGPT, a jednak dwoi się i troi, aby ich czymś zaskoczyć. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w tym tygodniu, firma rozszerza opcje dostępne w chatbocie. Kupowanie produktów bezpośrednio z czatów będzie teraz niemalże na wyciągnięcie ręki. Łatwiej być już nie może.

Dalsza część tekstu pod wideo

Łatwiejsze zakupy w ChatGPT - o co chodzi dokładnie?

Od teraz nowe przybory kuchenne lub para butów, o które zapytamy ChatGPT, mogą być zaledwie o jedno lub dwa kliknięcia od dostawy prosto do naszego domu. Jak podaje na swoim oficjalnym blogu OpenAI, aż 700 milionów osób korzysta z tego popularnego chatbota, aby uzyskać pomoc w codziennych czynnościach. ChatGPT mierzy się z ponad 2,5 miliardami zapytań dziennie - nic zatem dziwnego, że niektórzy wykorzystują go po to, aby wyszukać produkty, które chcieliby zakupić.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 256GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Advertisement

Dlatego też w przypadku ChatGPT, wszelkie udogodnienia związane z zakupami mają sens.

Natychmiastowe płatności, czyli instant checkout

To nowy system stworzony we współpracy z platformami takimi jak Etsym Stripe i Shopify. ChatGPT twierdzi, że użytkownicy mają pełną kontrolę. Każdy krok będzie wymagał potwierdzenia, a ponieważ system powstał we współpracy ze Stripe - jest on bezpieczny i szyfrowany. Firma zapewnia, że udostępnienie danych zostało ograniczone do minimum. 

Po naciśnięciu opcji Kup i potwierdzeniu danych płatności oraz wysyłki, sztuczna inteligencja przekazuje dane sprzedawcy, a ChatGPT generuje opcje wysyłki do wyboru. 

Póki co wdrożenie tej nowości jest ograniczone, jeśli chodzi o liczbę sklepów i stron, które je obsługują. Ale jeśli pomysł się przyjmie, usługa z pewnością szybko nabierze rozmachu. 

Image
telepolis
płatności natychmiastowe ChatGPT nowa funkcja chatGPT platformą zakupową nowa metoda płatności
Zródła zdjęć: Koshiro K / Shutterstock
Źródła tekstu: bgr.com