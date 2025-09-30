ChatGPT dodaje nową funkcję. Robienie zakupów stanie się prostsze

Wydawało by się, że OpenAI nie musi już wcale zachęcać użytkowników do korzystania z ChatGPT, a jednak dwoi się i troi, aby ich czymś zaskoczyć. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w tym tygodniu, firma rozszerza opcje dostępne w chatbocie. Kupowanie produktów bezpośrednio z czatów będzie teraz niemalże na wyciągnięcie ręki. Łatwiej być już nie może.

Łatwiejsze zakupy w ChatGPT - o co chodzi dokładnie?

Od teraz nowe przybory kuchenne lub para butów, o które zapytamy ChatGPT, mogą być zaledwie o jedno lub dwa kliknięcia od dostawy prosto do naszego domu. Jak podaje na swoim oficjalnym blogu OpenAI, aż 700 milionów osób korzysta z tego popularnego chatbota, aby uzyskać pomoc w codziennych czynnościach. ChatGPT mierzy się z ponad 2,5 miliardami zapytań dziennie - nic zatem dziwnego, że niektórzy wykorzystują go po to, aby wyszukać produkty, które chcieliby zakupić.

Dlatego też w przypadku ChatGPT, wszelkie udogodnienia związane z zakupami mają sens.

Natychmiastowe płatności, czyli instant checkout

To nowy system stworzony we współpracy z platformami takimi jak Etsym Stripe i Shopify. ChatGPT twierdzi, że użytkownicy mają pełną kontrolę. Każdy krok będzie wymagał potwierdzenia, a ponieważ system powstał we współpracy ze Stripe - jest on bezpieczny i szyfrowany. Firma zapewnia, że udostępnienie danych zostało ograniczone do minimum.

Po naciśnięciu opcji Kup i potwierdzeniu danych płatności oraz wysyłki, sztuczna inteligencja przekazuje dane sprzedawcy, a ChatGPT generuje opcje wysyłki do wyboru.