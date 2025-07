Założyciel InPostu wieszczy koniec Allegro. Zastąpi je coś innego

Allegro, Amazon czy eBay to już przeszłość

Dynamiczny rozwój e-commerce przez ostatnią dekadę opierał się na sile dużych, scentralizowanych platform marketplace, takich jak Allegro, Amazon czy eBay. Umożliwiały one prosty dostęp do milionów produktów od różnych sprzedawców, gromadząc klientów w jednym miejscu. Brzoska twierdzi jednak, że model ten wyczerpuje swoje możliwości, a trend konsumencki zaczyna zmieniać się na korzyść rozwiązań bardziej zindywidualizowanych oraz technologicznych .

Każdy będzie miał swój spersonalizowany sklep

Przyszłość, według Brzoski, należy do rozwiązań minimalistycznych i hiperpersonalizowanych . Przewiduje on rozwój aplikacji i platform, które — dzięki AI — będą nie tylko rozpoznawać potrzeby klientów, lecz także samodzielnie sugerować, a nawet inicjować zakupy regularnych produktów . Takie usługi mają pojawiać się również u operatorów logistycznych.

Jednocześnie proces dostawy ma stawać się jeszcze szybszy, bardziej ekologiczny i dopasowany godzinowo do klienta. Wszystko to ma prowadzić do powolnego zanikania klasycznych marketplace’ów na rzecz płynnych, niemal niewidzialnych ekosystemów zakupowych, które naturalnie wpisują się w codzienne życie konsumenta.