Biedronka z pilnym komunikatem. Masz czas tylko do 1 maja

Po upływie tego terminu, korzystający z aplikacji na telefonie, mogą stracić dostęp do wielu istotnych funkcjonalności.

Moja Biedronka - Polacy korzystają

Moja Biedronka to lubiany program lojalnościowy, w ramach którego uczestnicy mogą korzystać ze spersonalizowanych ofert oraz licznych promocji. Biedronka daje możliwość korzystania z niego na dwa sposoby: za pomocą plastikowej karty oraz za pośrednictwem telefonu, w którym użytkownik posiada zainstalowaną aplikację sklepu .

Biedronka skierowała swój komunikat właśnie do użytkowników biedronkowej aplikacji. Wszyscy korzystający z niej, muszą ją zaktualizować przed 1 maja 2025. Wtedy będą mieli pewność, że nie utracą żadnych funkcjonalności. Mowa o użytkownikach, posiadających na swoich smartfonach wersje starsze niż 2.8.0. Będą one wspierane tylko do końca kwietnia 2025. Z początkiem maja zakończy się ich okres wsparcia.