Apple szykuje nową aplikację. Trafi na wszystkie urządzenia

Gamingowa aplikacja Apple

Nowa aplikacja ma zastąpić Game Centre , czyli pewnego rodzaju platformą społecznościową dla graczy, która została stworzona przez firmę z Cupertino. Za jej pomocą gracze mają otrzymywać szybki dostęp do gier w App Store, najnowsze informacje na temat różnych produkcji, a także różnego rodzaju promocje i oferty, związane np. z Apple Arcade.

Aplikacja ma być preinstalowana na większości urządzeń z nadgryzionym jabłkiem , a przynajmniej na tych, na których jest to możliwe. Chodzi zarówno o telefony, tablety, komputery, jak i przystawki telewizyjne. Co więcej, wersja na Maci ma pokazywać również gry, które zostały pobrane spoza App Store.

Nowa aplikacja prawdopodobnie zostanie zaprezentowana na zbliżającej się konferencji WWDC, która odbędzie się w czerwcu. Stanie się integralną częścią systemu iOS 19, a to oznacza, że do użytkowników trafi zapewne dopiero we wrześniu.