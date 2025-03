Aplikacja YouTube zwariowała. Pojawił się dziwny problem

Problem z YouTubem

Wielu użytkowników donosi o nietypowym, ale jednocześnie irytującym problemie. Aplikacja YouTube, za każdy razem po włączeniu, automatycznie uruchamia Shorta . Nie wiadomo, czym jest to spowodowane.

Początkowe doniesienia wskazywały, że dzieje się tak, gdy aplikacja wcześniej została zamknięta po obejrzeniu krótkiego filmu. Jednak w ostatnim czasie przybywa osób, u których nie jest to regułą. U nich Short włącza się automatycznie także, gdy ostatnim razem nie oglądali tego typu materiałów.

Kliknięcie wstecz sprawia, że aplikacja przenosi użytkownika do ekranu głównego, więc nie jest to jakiś wielki problem, chociaż z pewnością może być denerwujący. Na szczęście da się go naprawić, ale niestety tylko na jakiś czas.