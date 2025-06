Android Auto 14.4 już do pobrania. Pytanie, czy jest sens

Nowa wersja Android Auto 14.4

Analiza pliku APK wersji 14.4 nie ujawniła znaczących zmian w stosunku do poprzedniej wersji. Jedyną zauważalną modyfikacją jest wewnętrzne przemianowanie odniesień do "Znajdź moje urządzenie" na"Find Hub", co akurat nie powinno dziwić, bo Google wprowadził zmiany do tej usługi.