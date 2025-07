Amazon jednak będzie podsłuchiwał. Nowy pomysł i model biznesowy

Mała pszczółka widzi wszystko

Amazon już od jakiegoś czasu ma plan, jak włączyć sztuczną inteligencję do codziennego życia i teraz chce wspomóc nią urządzenia, które nosimy na nadgarstku. Gigant technologiczny właśnie przejął firmę Bee AI, twórcę urządzenia o tej samej nazwie. Urządzenie, o którym mowa, można nosić na nadgarstku lub w kieszeni, a jego głównym zadaniem jest nasłuchiwanie wszystkiego, co się dzieje wokół.

Wbudowana sztuczna inteligencja oraz mikrofony urządzenia Bee zapisują wszystkie dane w czasie rzeczywistym oraz tworzą spersonalizowane podsumowania twojego dnia. Jednym słowem chcą ci pomóc tak, jak tylko potrafią. Urządzenie jest w stanie przypomnieć o zaplanowanych zadaniach do wykonania, a co więcej przedstawić także zalecenia dotyczące poprawy jakości twojego życia w oparciu nie tylko to, co usłyszy, ale także i o dane typu wiadomości e-mail, kontakty, kalendarz, zdjęcia oraz wszystko, do czego udzielisz mu dostępu.

Bee AI - gdzie kupić?

O to się nie martw. To Bee AI cię znajdzie. W sieci pojawiły się już żarty na temat tego, że jak tylko rozmawiasz z kimś o tym urządzeniu, to automatycznie pojawia się ono w sieci, na liście produktów polecanych Amazona, abyś mógł go nabyć.