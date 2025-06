Masz zegarek Amazfit? W aplikacji Zepp App czeka nowa funkcja

Wyniki analizy wraz z danymi treningowymi i regeneracyjnymi, również dostępnymi w aplikacji Zepp , powinny być przydatne dla osób, które regularnie trenują i przygotowują się do zawodów.

Pasek TECH-PROTECT IconBand do Xiaomi Mi Band 5/6 Czarny

Pasek TECH-PROTECT IconBand do Xiaomi Mi Band 5/6 Czarny

Dziennik Żywieniowy do analizy wykorzystuje wykonane smartfonem zdjęcia posiłków . Alternatywnie może posiłkować się ręcznie wprowadzonymi opisami . I jedno i drugie rozwiązanie oblicza wielkość i wartość odżywczą posiłku dzięki zaawansowanym algorytmom AI.

Dodatkowo Dziennik Żywieniowy przygotowuje i dostarcza cotygodniowe raporty , które wskazują nie tylko żywieniowe trendy i nawyki, ale też deficyt albo nadwyżkę kaloryczną już po uwzględnieniu treningów. Dzięki temu osoby, które trenują sporty siłowe lub wytrzymałościowe (np. HYROX, bieganie, kolarstwo) mogą efektywniej kontrolować swoją masę , a jeśli jest to konieczne – bezpiecznie zmniejszać albo zwiększać wagę ciała.

Dziennik Żywieniowy w Zepp App jest bezpłatną usługą uzupełniającą dotychczasowy ekosystem Amazfit. Współtworzą go m.in. sportowe zegarki Amazfit (m.in. Active 2, Cheetah, Balance, T-Rex 3), inteligentne pierścienie (Amazfit Helio Ring) do monitorowania procesów regeneracyjnych, a także usługi AI: Zepp Aura wspomagająca zasypianie (usługa jest bezpłatna przy zakupie Amazfit Helio Ring) oraz Zepp Coach do tworzenie spersonalizowanych planów treningowych (usługa jest bezpłatna). Wszystkie dane dostępne są w Zepp App.