21-latek tak podłączył USB, że wylądował u urologa

Podłączono nowe urządzenie...

Niektórzy twierdzą, że młodzi ludzie są ciekawi świata. Ten konkretny przypadek pokazuje, że ciekawość może prowadzić do naprawdę… przewrotnych eksperymentów. Zamiast klasycznego mierzenia linijką, bohater naszej historii postanowił „zmierzyć” długość swojego przyrodzenia za pomocą kabla USB . Wybrał w tym celu przewód od drukarki. Cóż, przynajmniej nie próbował włożyć tam pendrive’a — zawsze mogło być gorzej.

Jak się okazuje, usunięcie kabla z miejsca, do którego nie został zaprojektowany, to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonych chirurgów. Próby ręcznego wyciągnięcia zakończyły się fiaskiem, a sytuację uratowała dopiero interwencja chirurgiczna. Kto by pomyślał, że USB może być tak oporne na „odłączenie”.