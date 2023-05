Klamka zapadła. Wiedźmin Netfliksa dostanie 5. sezon.

Fani serialu Wiedźmin mogą się cieszyć, potwierdzono, że powstanie 5. sezon. Z kolei hejterzy dostaną jeszcze więcej wody na młyn.

Na wieść o tym, że tak duża marka jak Netflix zajmie się produkcją serialu o naszym polskim Wiedźminie, wielu fanów Białego Wilka mogło się ucieszyć. Ba! Sam byłem jednym z nich. Do tej pory mogliśmy obejrzeć dopiero dwa sezony przygód Geralta, Ciri i Yennefer, a ostatni niemal dwa lata temu. Jednak Netflix ma klarowny plan na przyszłość.

Wiedźmin może mieć nawet pięć sezonów

Serial Wiedźmin według zapowiedzi powróci na ekrany 29 czerwca 2023 roku. Henry Cavill ponownie wcieli się w postać Geralta, lecz wiadomo już, że to ostatni raz, gdy zobaczymy go w tej roli w serialu Netfliksa. Schedę po nim przejmie w przyszłości Liam Hemsworth.

Wiadomo, że w trzecim sezonie nadal zobaczymy Cavilla, w czwartym zastąpi go Hemsworth, lecz już teraz mówi się nawet o piątym sezonie serialu. Sophie Holland, casting director Wiedźmina została zapytana o czwarty sezon i Henry'ego Cavilla w wywiadzie dla Deadline. Jak się okazuje, za niedługo rozpoczną się zdjęcia do kolejnego sezonu Wiedźmina, już z Liamem Hemsworthem w roli głównej, a po krótkiej przerwie obsada przejdzie do sezonu numer pięć.

Sophie Holland nie skomentowała odejścia Henry'ego Cavilla, lecz pozytywnie zapatruje się na dołączenie do obsady Liama Hemswortha, który już teraz ma wielką bazę fanów.

Źródło zdjęć: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Deadline