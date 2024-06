W ekranizacji Until Dawn zabraknie oryginalnych aktorów

PlayStation Productions i Screen Gems ogłosiły obsadę nadchodzącej filmowej adaptacji interaktywnego horroru Until Dawn. W obsadzie zabrakło oryginalnych aktorów.

Jak donosi Deadline, w filmie zagrają Ella Rubin, znana z roli u boku Anne Hathaway w serialu Amazon Prime The Idea of You, oraz Michael Cimino, który wcielił się w Victora Salazara w serialu Love, Victor produkcji Hulu. W obsadzie znajdą się także Ji-young Yoo z serialu Expats oraz Odessa A'zion znana z filmu Przesiadując przy cieście w barach.

Do odegrania roli w filmie nie zostali natomiast zaproszeni oryginalni aktorzy, z których pomocy korzystał Supermassive Games w czasie produkcji gry. Dla przypomnienia twórcom udało się pozyskać wtedy kilku całkiem znanych aktorów, w tym Ramiego Maleka i Hayden Panettiere. Aktorzy użyczyli na potrzeby gry nie tylko swoich głosów, ale też częściowo wizerunku i sposobu poruszania się (za sprawą motion capture). Powód ich pominięcia jest prozaiczny — gra ma już prawie 9 lat i aktorzy są po prostu zbyt starzy, by odegrać swoje role sprzed lat.

Bardzo dobrze przyjęta gra

Akcja gry, pierwotnie wydanej wyłącznie na PlayStation 4, koncentruje się wokół ośmiu młodych dorosłych, którzy muszą przetrwać noc w odległym górskim schronisku, będąc ściganymi przez mordercę. Ważną rolę odgrywa mechanika efektu motyla i decyzje gracza prowadzą do szeregu alternatywnych zakończeń historii. Rozgrywka przedstawiana jest z perspektywy trzeciej osoby, a twórcy zadbali o ogromną liczbę sytuacji, które potrafią wywołać gęsią skórkę.

Obok produkcji filmu, już tej jesieni możemy spodziewać się remake'u gry w wersji na PlayStation 5 i PC. Historia zostanie tym razem przedstawiona z użyciem silnika Unreal Engine 5, a miłośnicy tytułu mogą liczyć na nowe lokacje i nowe interakcje w stosunku do oryginału.

