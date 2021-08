Viaplay z przytupem wchodzi do Polski. Ile kosztuje i co oferuje?

Już dzisiaj (3 sierpnia) w Polsce rusza platforma Viaplay, stworzona przez skandynawskie NENT Group. Firma rusza z przytupem i od razu przygotowała bogatą ofertę.

O Viaplay w pierwszej kolejności usłyszeli kibice piłkarscy. Już w listopadzie 2020 roku dowiedzieliśmy się, że platforma wykupiła na wyłączność prawa do transmitowania w Polsce meczów Bundesligi, co oznacza, że będzie to jedyna możliwość śledzenia poczynań Roberta Lewandowskiego, o ile ten pozostanie w Bayernie Monachium lub młodego Erlinga Haalanda, który wyrasta na gwiazdę niemieckiej ligi. Oprócz tego Viaplay wykupiło prawa do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, a także Copa America 2024 i eliminacji Mistrzostw Świata 2022 w strefie CAF.

Oferta dodatkowo poszerzy się w kolejnych latach, bowiem Viaplay od 2022 roku będzie również pokazywać mecze Premier League, a od 2023 wyścigi Formuły 1. Na ten moment skład komentatorski tworzą między innymi Mateusz Borek, Tomasz Urban, Rafał Wolski, Piotr Domagała, Michał Zachodny oraz Szymon Ratajczak. Szefem redakcji sportowej został Paweł Wilkowicz, który wcześniej pracował w serwisie Sport.pl.

Viaplay w UPC i Vectra

Chociaż Viaplay jest platformą streamingową, więc docelowo ma być dostępna przede wszystkim przez Internet oraz dedykowane aplikacje, to nie będzie to jedyny sposób oglądania meczów. Firma nawiązała współpracę z UPC Polska praz Vectrą, dzięki czemu jej oferta będzie dostępna u obu usługodawców w formie dodatkowych pakietów.

Bardzo się cieszymy, że jako jeden z pierwszych operatorów w Polsce możemy zaoferować widzom dostęp do nowej na naszym rynku platformy streamingowej Viaplay. Zależy nam, aby oprócz wysokiej jakości usług, dostarczać klientom jak najbardziej zróżnicowane treści. Pragniemy tworzyć domowe centrum rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Oferta NENT Group idealnie wpisuję się w założenia naszej strategii.

– tłumaczy Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A.

Viaplay - ile kosztuje?

Dostęp do platformy Viaplay został wyceniony na 34 zł miesięcznie. W ramach promocji dla polskich użytkowników przez pierwszy miesiąc z usługi da się korzystać za darmo. Oprócz wydarzeń sportowych, które będą najważniejszym punktem w ofercie platformy, otrzymamy dostęp również do filmów i seriali. Co więcej, Viaplay nagra w Polsce trzy seriale:

"Polskie morderczynie" na podstawie książki reportażowej Katarzyny Bondy,

"Czarny pies" o weteranach wojennych z Afganistanu i Iraku,

"Wolność jaskółki" na podstawie powieści Pauli Er.

Poza tym w ofercie Viaplay jest już ponad 70 produkcji oryginalnych, w tym Max Anger, Box 21, Pod osłoną mroku czy też Wisting. Oprócz tego platforma pozwoli na oglądanie seriali pokroju The Good Doctor, Hawaii Five-0, Opowieści podręcznej oraz filmów, np. Spider-Man, Faceci w czerni, John Wick oraz Indiana Jones.

Źródło zdjęć: Viaplay

Źródło tekstu: Viaplay