Viaplay zaprasza do oglądania nowych seriali

Viaplay zapowiedział styczniowe premiery serialowe. W tym miesiącu na platformie pojawią się zarówno nowe tytuły, jak i nowe sezony znanych produkcji.

Udział w tajnych misjach i mierzenie się z niebezpieczeństwami, to element fantazji niemal każdego nastolatka. Jako dorośli często wybieramy bezpieczniejsze profesje, lecz w wielu z nas głód emocji pozostaje na zawsze. Można go jednak zaspokoić odpowiednią dawką kina akcji wysokiej jakości. Na platformie Viaplay w styczniu pojawi się zarówno kilka nowych seriali akcji, jak i kolejne sezony znanych produkcji.

Fantasy Island

Serial to adaptacja popularnego programu telewizyjnego z lat siedemdziesiątych. Gdy goście docierają na wyspę o obiecującej nazwie ‘Fantasy Island’ czują się jak w bajce. Nie wiedzą jednak, że piękna gospodyni – Elena (Roselyn Sanchez, m.in. 'Pokojówki z Beverly Hills', 'Traffik') to wnuczka enigmatycznego pana Roarke, który wystąpił w pierwowzorze produkcji. Tak jak jej dziadek, spełnia wszystkie zachcianki wczasowiczów. Nikt nie spodziewa się, że pobyt na ‘Fantasy Island’ przerodzi się w koszmar, w którym bohaterowie będą musieli walczyć o własne życie. Luksusowy kurort skrywa wiele tajemnic. Goście mają tylko jeden cel - przetrwać.

Produkcja została stworzona przez Elizabeth Craft ('Pamiętniki wampirów', 'Magia kłamstwa') i Sarah Fain ('The 100', 'For the People'). Dziesięć odcinków pierwszego sezonu serialu pojawi się na platformie Viaplay od 29 stycznia.

Das Boot

Akcja niemieckiego serialu rozgrywa się w czasach II wojny światowej. Załoga podwodnego okrętu Kriegsmarine pod dowództwem Klausa Hoffmanna (Rick Okon: 'Gdzie nie pada cień', 'Kompania X') zostaje wysłana na kolejną misję. Już podczas przygotowań do wyprawy zostaje wystawiona na próbę. Gdy w końcu udaje się im opuścić port dowódca staje przed kolejnymi ważnymi decyzjami, mogącymi zawarzyć na losach misji.

Autorami serialu są Johannes W. Betz ('Biała Masajka', '247 dni') i Tony Saint ('The Interceptor', 'Strike Back'). Serial otrzymał nominację Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych do nagrody w kategorii 'Najlepsze zdjęcia do serialu w telewizji niekomercyjnej'. Drugi sezon jest już na platformie, a dziesięć odcinków wyczekiwanej trzeciej pojawiło się na Viaplay 15 stycznia.

SEAL Team

Serial opowiada o życiu i pracy żołnierzy elitarnej jednostki wojskowej ‘Bravo’, którzy biorą udział w sekretnych misjach wojskowych na całym świecie. Ich codzienność to dyscyplina, dlatego nieustannie tworzą i przygotowują się do zastosowania w czasie swoich misji złożonych strategii i taktyk walki. Ryzykowna praca komandosów ma jednak znaczący wpływ na ich życie prywatne. Kapitan Jason Hayes (David Boreanaz: 'Buffy: Postrach wampirów', 'Kości') dowodzi zespołem, który w nowym sezonie wpada w śmiertelną zasadzkę w Rosji, a także tropi osoby odpowiedzialne za atak na U.S.S. Crampton.

Za stworzenie serii odpowiedzialny jest Benjamin Cavell ('Homeland', 'Justified: Bez przebaczenia'). Dotychczas na platformie streamingowej można było zobaczyć pięć sezonów produkcji, a 22 stycznia nastąpi premiera kolejnego, szóstego sezonu liczącego dwadzieścia odcinków.

Fire Country

To intrygujące połączenie kina akcji z dramatem rozgrywającym się w małym amerykańskim miasteczku. Bode Donovan to młody skazaniec, który w przeszłości nie był ideałem. By odkupić dawne przewinienia oraz skrócić swój wyrok, postanawia dołączyć do ochotniczej jednostki strażackiej ‘Cal Fire’. Gdy zostaje wysłany do rodzinnej miejscowości, przeszłość wraca do niego niczym bumerang. Próbuje naprawić nadszarpnięte relacje z rodziną, przyjaciółmi i samym sobą. W międzyczasie gasi pożary i ratuje życie wielu ludzi. To idealna propozycja na zimowe wieczory z żarem na ekranie.

Twórcą serialu i odtwórcą głównej postaci jest Max Thieriot (‘Jumper’, ‘Chloe’), który nie ukrywa swej inspiracji strażakami, którzy gasili niegdyś pożary w Północnej Kalifornii. Dziewięcioodcinkowy serial jest już dostępny na Viaplay.

FBI

W Federalnym Biurze Śledczym w Nowym Jorku pracują wyłącznie najlepiej wyszkoleni eksperci. Na co dzień zajmują się sprawami związanymi z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. W czwartym sezonie Maggie Bell (Missy Peregrym: 'Kobieta-Kot', 'Van Helsing') i Jubal Valentine (Jeremy Sisto: ‘Droga bez powrotu', 'Sześć stóp pod ziemią') z zespołem natkną się między innymi na sprawę hakera, który dla zabawy wyłącza sprzęt ratujący życie w amerykańskich szpitalach. W końcu trafia również na nowojorski szpital, w którym aktualnie przebywa syn Jubala. Śledztwo staje się dla niego coraz bardziej osobiste.

Produkcja jest dziełem znanego amerykańskiego duetu: Craiga Turka ('Żona idealna', 'Dowody zbrodni') i Dicka Wolfa ('Policjanci z Miami', 'Prawo i porządek'). Na platformie Viaplay znajdują się już cztery sezony serialu. Najnowszy jest już dostępny na Viaplay. Fani serii mogą zobaczyć również 3 sezony ‘FBI: Most Wanted’ i pierwszy sezon ‘FBI: International’.

Źródło zdjęć: Viaplay

Źródło tekstu: Viaplay