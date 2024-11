Vectra chwali się najbogatszą ofertą sportową na rynku

Vectra postanowiła zdominować rynek ofert sportowych. Z 36 kanałami sportowymi i dostępem do topowych platform streamingowych, operator naprawdę wysoko stawia poprzeczkę konkurencji.

Vectra chwali się, że ma najbogatszą ofertę na rynku. Operator zadbał o to, by była ona kompleksowa i zaspokajała potrzeby nawet najbardziej wymagających kibiców. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis to tylko wierzchołek góry lodowej. Vectra oferuje dostęp do tak różnorodnych dyscyplin, jak żużel, golf, a nawet bouldering czy kitesurfing.

Pakiety i serwisy streamingowe dopasowane do potrzeb klientów

Vectra oferuje elastyczne pakiety sportowe, które można dobrać do indywidualnych preferencji. Wśród nich znajdziemy między innymi:

Pakiet CANAL+ Super Sport: z dostępem do Ligi Mistrzów UEFA, PKO BP Ekstraklasy, LaLiga EA SPORTS, Premier League, gal KSW i wielu innych,

Pakiet Eleven Sports: transmitujący Ligue 1, Liga Portugal, Jupiler Pro League, DFB Pokal, CONMEBOL, LaLiga EA SPORTS i PGE Ekstraligę. Od 2025 roku pakiet ten będzie transmitował również wyścigi Formuły 1,

Pakiet Super Film & Sport: z 20 kanałami sportowymi, w tym Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Eleven Sports 2, Eleven Sports 4, CANAL+ Sport 5 i wieloma innymi,

Viaplay: platforma streamingowa oferująca dostęp do Premier League, Bundesligi, turniejów darta PDC, hokeja NHL i piłki ręcznej Daikin HBL.

Telewizja Smart 4K BOX – centrum sportowej rozrywki

Oferowany przez Vectrę dekoder TV Smart 4K BOX umożliwia oglądanie wydarzeń sportowych w jakości 4K Ultra HD. Dodatkowo, dzięki funkcji Catch-up TV, można wrócić do programów emitowanych do 7 dni wstecz, a Restart TV pozwala na oglądanie aktualnie nadawanego programu od początku. Aplikacja TV Smart GO pozwala na korzystanie z oferty sportowej na wielu urządzeniach jednocześnie, w tym na smartfonach, tabletach i telewizorach.

Kanały sportowe dostępne w ofercie Vectry:

TVP Sport HD, Polsat Sport 1, CANAL+ Sport 5, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Polsat Play HD, Polsat Sport 2, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ Now, Ginx eSports TV HD, TVN Turbo HD, Gametoon, E-Sport, Extreme Channel, Motowizja HD, Sportklub HD, Golf Zone, Fanklub TV, Fightbox HD, Fightklub HD, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4, Eleven Sports 1 4K, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 2, CANAL+ Extra 3, CANAL+ Extra 4, CANAL+ Extra 5, CANAL+ Extra 6, CANAL+ Extra 7, Xsport+ HD (w ofercie programowej TV Smart 4K BOX).

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra