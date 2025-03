Ten nowy miniserial Netflixa okazał się istną petardą

"Toksyczne miasto" - o czym jest serial?

Serial, zaledwie w 4 odcinkach, ukazuje losy kobiet, dotkniętych osobistą tragedią, na przestrzeni kilkunastu lat. Od urodzenia przez nie dzieci z wadami wrodzonymi, aż do ukończenia głośnego procesu, które wytoczyły w tej sprawie miastu. To była bardzo głośna sprawa w Wielkiej Brytanii, która połączyła problem dzieci urodzonych z wadami z kwestią toksycznych odpadów w atmosferze.

Całe szczęście dla serialu, nie skupia się on na cierpieniu, ale na zwyczajności. Na pierwszym planie widzimy walkę, a nie męczeństwo. To sprawia, że ogląda się go z zaciekawieniem, nie dłuży się, ani też nie epatuje nadmierną ilością martyrologii. Kobiety, mimo całego dramatu, który je dotknął są dalekie od umęczonych matek. W serialu nie doszukamy się także kiczowatych cukierkowych happy endów, ani żadnych wyciskaczy łez. Ot, historia, która mogła dotknąć każdego. I paradoksalnie, ta zwyczajność to główna zaleta produkcji. Bohaterki są dość przyziemne i starają się żyć normalnie, mimo wszelkich przeciwności. I w tej normalności właśnie tkwi główna siła serialu.