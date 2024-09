Kinowy hit już do obejrzenia w Max. Najbardziej błyskawiczna premiera

Jeszcze trzy miesiące temu miał swoją premierę kinową, a już wskoczył na platformę streamingową Max. Mowa o "The Watchers" - filmie, który choć budzi mieszane opinie, to już zarobił 33 mliliony dolarów.

Wraz z końcem wakacji, na platformę Max trafił w zaledwie trzy miesiące po premierze kinowej, prawdziwy hit kasowy. Mowa o "The Watchers", który jest idealnym połączeniem produkcji łączącej w sobie elementy horroru, fantasy oraz science fiction.

A jeśli w roli głównej występuje Dakota Fanning, to mamy słuszne przypuszczenia, że film będzie wart obejrzenia. Produkcja powstała w oparciu o słynną powieść A. M. Shine'a. Fabuła kręci się wokół postaci 28-letniej Minie, która wraz z trójką nieznajomych nieświadomie wpada w pułapkę, szukając schronienia. Każdej nocy bohaterowie są obserwowani przez tajemnicze stwory, które widzą wszystko.

The Watchers można obejrzeć w serwisie Max już od 30 sierpnia. Co ciekawe, film trafił do streamingu zaledwie 3 miesiące po swojej kinowej premierze. Od czerwca, zarobił już 33 miliony dolarów na całym świecie.

