The Mandalorian. Trzeci sezon hitowego serialu z datą premiery

Uwielbiany przez fanów serial The Mandalorian wraca z 3. sezonem. Właśnie poznaliśmy dokładną datę premiery.

The Mandalorian to serial uwielbiany przez fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wiele osób jest wręcz zdania, że uratował on świat Star Wars, który był w złym stanie po nieudanej trylogii. Jeśli znajdujesz się wśród tych osób, to mamy dobre informacje. Disney ujawnił dokładną datę premiery 3. sezonu The Mandalorian.

The Mandalorian — kiedy 3. sezon?

Na oficjalnym profilu The Mandalorian na Twitterze pojawiła się oficjalna zapowiedź 3. sezonu. Przygody małego Grogu oraz Din Djarina, czyli tytułowego Mandaloriana ponownie obejrzymy już 1 marca 2023 roku. To długie 3 miesiące oczekiwania na tych bohaterów, ale jestem przekonany, że będzie warto.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V — The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022

Jeśli jeszcze nie oglądaliście drugiego sezonu, to ostrzegam przez spojlerami, które za chwilę się tutaj pojawią. Serial zakończył się ponownym spotkaniem Grogu i Din Djarina. Baby Yoda porzucił trening jedi, który zaserwował mu Luke Skywalker. Wiemy też, że Mando będzie musiał się zmierzyć z konsekwencjami ujawnienia swojej twarzy, co jest niewybaczalne w jego religii.

Początkowo Disney celował z premierą na luty, ale terminu najwyraźniej nie udało się dotrzymać.

