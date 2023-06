Televio daje w czerwcu za darmo 6 kanałów premium

Z okazji Dnia Dziecka Televio udostępnia swoim użytkownikom dodatkowe kanały premium, z których subskrybenci będą mogli korzystać za darmo do końca miesiąca. W ofercie znajdują się popularne stacje dziecięce jak CBeebies i Disney Junior.

Platforma telewizji internetowej Televio przygotowała specjalny prezent na Dzień Dziecka. Od 1 czerwca do pakietów BASIC i FAMILY zostaną dodane dodatkowe kanały dziecięce. Odbiorcy mogą się nimi cieszyć do końca miesiąca całkowicie za darmo. W promocji znajdują się najpopularniejsze w Polsce stacje dla dzieci, które prezentują duży wybór wartościowych programów edukacyjnych i rozrywkowych.

Do pakietu FAMILY trafią następujące stacje telewizyjne: CBeebies, Disney Junior, Disney XD. Natomiast w ofercie BASIC, poza wymienionymi kanałami, zostaną dodane także stacje Disney Channel, Duck TV, Duck TV Plus, które znajdują się obecnie w pakiecie FAMILY.

CBeebies – kanał prezentuje na antenie inspirujące i bogate w wartościowe treści programy dla małych dzieci.

– kanał prezentuje na antenie inspirujące i bogate w wartościowe treści programy dla małych dzieci. Disney Channel – stacja kieruje swoją ofertę do dzieci w wieku 6-15 lat. Na antenie prezentowane są popularne seriale animowane Disneya, np. „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”, „Sowi dom” czy „Wodogrzmoty Małe”.

– stacja kieruje swoją ofertę do dzieci w wieku 6-15 lat. Na antenie prezentowane są popularne seriale animowane Disneya, np. „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”, „Sowi dom” czy „Wodogrzmoty Małe”. Disney XD – kanał skierowany do starszych dzieci, ale także do młodzieży. Emituje zarówno produkcje własne, jak i programy znane z kanału Disney Channel w tym „Płazowyż” i „Ghostforce”.

– kanał skierowany do starszych dzieci, ale także do młodzieży. Emituje zarówno produkcje własne, jak i programy znane z kanału Disney Channel w tym „Płazowyż” i „Ghostforce”. Disney Junior – stacja kieruje swój program do widzów w wieku przedszkolnym. Oferuje seriale animowane o tematyce edukacyjnej i rozrywkowej, takie jak „Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi”, „Klub przyjaciół Myszki Miki” i „Spidey i superkumple”.

– stacja kieruje swój program do widzów w wieku przedszkolnym. Oferuje seriale animowane o tematyce edukacyjnej i rozrywkowej, takie jak „Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi”, „Klub przyjaciół Myszki Miki” i „Spidey i superkumple”. Duck TV – stacja skierowana głównie do najmłodszych widzów, którzy mogą tutaj znaleźć proste treści dostosowane do ich wieku, takie jak krótkie i kolorowe filmy animowane. Bajki nadawane są przez całą dobę.

– stacja skierowana głównie do najmłodszych widzów, którzy mogą tutaj znaleźć proste treści dostosowane do ich wieku, takie jak krótkie i kolorowe filmy animowane. Bajki nadawane są przez całą dobę. Duck TV Plus – stacja Duck TV Plus to kolorowa rozrywka i edukacja przeznaczona dla maluszków w wieku przedszkolnym. Kanał jest rozszerzeniem oferty programowej Duck TV.

Wymienione stacje dla dzieci będą dostępne za darmo w pakietach BASIC i FAMILY od 1 do 30 czerwca.

Czym jest Televio?

Televio to telewizja internetowa oferująca ponad 100 kanałów telewizyjnych. Usługa umożliwia zatrzymywanie, przewijanie i nagrywanie transmisji na żywo. Widzowie mogą oglądać audycje wstecz do 7 dni lub zapisywać filmy i seriale bezpośrednio w aplikacji. Na własne nagrania przeznaczono do 120 godzin.

Aplikację Televio można pobrać dla wybranych modeli Smart TV Samsung i LG, a także dla telewizorów i dekoderów z systemem Android TV. Usługa zapewnia też wsparcie dla Apple TV i Chromecast, działa też w przeglądarkach internetowych. Mobilna wersja aplikacji dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store.

Televio działa w sieci od dowolnego dostawcy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Ofertę Televio można przetestować, subskrybując pakiet FAMILY już za 1 zł przez pierwszy miesiąc.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Televio