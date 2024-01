SkyShowtime prezentuje nowy serial. W roli głównej Emma Stone

Na platformie SkyShowtime już teraz można obejrzeć nowy serial. To The Curse z Emmą Stone w roli głównej.

SkyshowTime prezentuje nowy serial, który już teraz widnieje na platformie. The Curse to 10-odcinkowy serial, który powstał przy współpracy z wytwórnią A24. Pierwszych pięć odcinków można obejrzeć już teraz, a kolejne pojawią się dopiero 16 lutego.

The Curse w SkyShowtime

Współtwórcami, współscenarzystami i producentami wykonawczymi The Curse są Benny Safdie i Nathan Fielder. Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie – ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show.

Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku. Główne role w serialu grają Emma Stone (La La Land, The Favourite), Nathan Fielder (The Rehearsal) i Bennny Safdie (Oppenheimer). Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara Barkhad Abdi, nominowany do Emmy Corbin Bernsen oraz Constance Shulman.

Zobacz: Kto zakłóca GPS w Polsce? Tak, dobrze myślisz

Zobacz: Polowanie przy Paczkomatach trwa. Uważaj, czyszczą konta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne