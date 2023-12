Film The Caine Mutiny Court-Martial trafia do SkyShowtime

Już wkrótce biblioteka usługi SkyShowtime zostanie poszerzona o kolejną produkcję kinematograficzną. Tym razem użytkownicy platformy poznają historię amerykańskiego oficera, który decyduje się wszcząć bunt na statku.

The Caine Mutiny Court-Martial to adaptacja wyróżnionej Nagrodą Pulitzera powieści „Bunt na okręcie” autorstwa Hermana Wouka. Za produkcję i scenariusz odpowiada nagrodzony Oscarem William Friedkin.

The Caine Mutiny Court-Martial tylko w SkyShowtime

The Caine Mutiny Court-Martial trafi do usługi SkyShowtime już 23 grudnia. Bohater tej wciągającej historii to pierwszy oficer amerykańskiej marynarki, który decyduje się na bunt, gdy kapitan jego okrętu zaczyna wykazywać objawy szaleństwa i podejmować decyzje zagrażające życiu załogi.

W gwiazdorskiej obsadzie The Caine Mutiny Court-Martial znaleźli się m.in. Kiefer Sutherland (24), Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (White Lotus), Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Jay Duplass (Transparent), Tom Riley (The Nevers) i Lance Reddick (John Wick).

Zobacz: Polacy powalczą o trofeum w CS2. Znamy reprezentantów naszego kraju

Zobacz: Robi to połowa z nas, ale na tle świata wypadamy blado

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne