W tyle za YouTube i Netflixem, ale jeszcze nas zaskoczy

Prime Video w dalszym ciągu znajduje się daleko w tyle za YouTube i Netflixem, ale firma ma duży potencjał i ogromne ambicje. Plany na rozwój są więcej niż optymistyczne.

Prime Video w Hollywood do tej pory było traktowane jako dodatkowy bonus dla abonentów usługi dostawy Amazon. Ale założyciel Amazona, Jeff Bezos, miał o wiele większe ambicje w stosunku do serwisu, operującego filmy i programy. Spotkał się z nowym dyrektorem generalnym Amazon, Mike Hopkinsem, i przekonał go, że istnieje spora szansa na zbudowanie znaczącej firmy medialnej. Pod wodzą Hopkinsa firma szybko przekształca się w tradycyjną firmę medialną, z własnym studiem filmowym i oddziałem dystrybucji kinowej, a także rosnącą listą oryginalnych filmów i seriali z udziałem aktorów pierwszoligowych.

Szacuje się, że w tym roku reklamy Prime Video mogą wygenerować ponad 3 miliardy dolarów przychodu i ponad dwukrotnie więcej w przeciągu następnych dwóch lat. Wszystko przez to, że aspiracje platformy stają się coraz wyraźniejsze. Niedawno, firma podpisała ekskluzywną umowę z NBA, na mocy której będzie tworzony całoroczny program sportowy, w tym wyścigi samochodowe i rozgrywki w piłkę nożną w ramach Ligi Mistrzów.

Amazon planuje także zwiększyć liczbę premier kinowych z 6 do 16. Podejmuje współpracę z gwiazdami Hollywood, takimi jak Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, Octavia Spencer oraz wybitnym tenisistą Rogerem Federerem. Prime Video doskonale rozumie, że potrzebuje teraz celebrytów, aby przyciągnąć reklamodawców. W ofercie też przybędzie programów typu reality show oraz produkcji dla nastolatków.

Wcześniej mieliśmy zasięg i skalę, ale nie mieliśmy historii treści. Udowodniliśmy, że możemy odgrywać znacznie szerszą rolę i możemy być rentowni jako osobny biznes.

Celem Amazona jest poszerzenie swojej działalności poza sklep internetowy i subskrypcję z nią związaną.

