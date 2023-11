Powstanie nowy Terminator. Tworzy go Netflix

W trakcie Geeked Week Netflix zapowiedział nowy serial w uniwersum Terminatora. Będą nad nim pracować ludzie ze Skydance.

W trakcie Geeked Week Netflix zapowiedział kilka nowych seriali. Wśród nich znalazł się między innymi nowy, animowany Wiedźmin. Teraz do tego grona dołącza jeszcze Terminator. To także będzie odcinkowe anime.

Terminator: The Anime Series

Serial otrzymał nazwę Terminator: The Anime Series. Tak naprawdę zdradza ona niemal wszystko. Nie będzie to serial aktorski. Zamiast tego fani mogą liczyć na anime.

Za produkcję odpowiadać będzie japońskie studio Production IG, które znane jest przede wszystkim z rewelacyjnego Ghost in the Shell. Poza tym swoje cztery grosze dorzucą też ludzie ze Skydance, czyli twórcy oryginalnych Terminatorów.

Co ciekawe, fani mają poznać zupełnie nową historię, która do tej pory nie była nigdzie prezentowana. Akcja ma się dziać jednocześnie w 1997 i 2022 roku. W serialu poznamy losy żołnierza wysłanego do przeszłości. Ten ma chronić jednego z naukowców, na którego poluje bezlitosny zabójca.

Data premiery Therminator: The Anime Series nie jest jeszcze znana.

Źródło zdjęć: Netflix