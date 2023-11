Netflix zapowiada nowe przygody Geralta. The Witcher: Sirens of the Deep

Netflix oficjalnie zapowiedział nowy serial animowany w świecie Wiedźmina. Pierwszy trailer The Witcher: Sirens of the Deep wygląda zachęcająco.

The Witcher: Sirens of the Deep to nowy serial animowany, nad którym pracuje Netflix. Będzie to adaptacja opowiadania "Trochę poświęcenia", które możecie przeczytać w książce Andrzeja Sapkowskiego o tytule "Miecz przeznaczenia".

The Witcher: Sirens of the Deep

Za serial odpowiada Studio Mir, które ma na swoim koncie wiele udanych produkcji, w tym animowany serial Harley Quinn, ale też Avatar: The Legend of Korra. Za scenariusz odpowiadają Mike Ostrowski i Rae Benjamin, a reżyserem został Kang Heu Chui, który z kolei pracował również przy innym serialu ze świata Wiedźmina, czyli Zmorze Wilka.

Postaciom głosów udzielą częściowo aktorzy znani z serialu Netflixa, czyli Anya Chalotra jako Yennefer oraz Joey Batey jako Jaskier. Z kolei Geraltem będzie Doug Cockle, którego zagraniczni gracze mogą kojarzyć jako głos Rzeźnika z Blaviken w grach CD Projekt RED.

Na serial jeszcze trochę poczekamy. Netflix poinformował, że premiera zaplanowana jest dopiero na koniec 2024 roku.

Zobacz: Drugi sezon Arcane coraz bliżej. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery

Zobacz: Rodzice pozwali twórców gier. Ich syn codziennie gra po 12-14 godzin

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix