Polsat Box i Polsat Box Go zapraszają na galę FAME MMA 16

Już w następną sobotę (5 listopada) w Arenie Gliwice odbędzie się gala FAME MMA 16. W planach jest 10 pojedynków, a walką wieczoru ma być starcie Mateusz „Tromba” Trąbka vs Marcin Dubiel. Dostęp do wydarzenia można mogą wykupić abonenci Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go.

Najbliższa gala FAME MMA 16 jest ostatnią galą Federacji zaplanowaną na ten rok. W walce wieczoru naprzeciwko siebie staną topowi influencerzy, których profile śledzi po 2,4 mln osób, Mateusz „Tromba” Trąbka oraz Marcin Dubiel. W drugim głównym pojedynku Robert „Sutonator” Pasut zmierzy się z Jackiem „Muranem” Murańskim.

Podczas wydarzenia odbędzie się w oktagonie 10 pojedynków. Widzowie zobaczą 8 walk na zasadach MMA, 1 w formule K1 oraz 1 walkę bokserską w małych rękawicach. W sportowej klatce walczyć będą celebryci ze świata mediów i Internetu.

Gala FAME MMA 16 dla abonentów Polsat Box

W Polsat Box galę będzie można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT. Abonenci i użytkownicy Polsat Box mogą zamówić dostęp w cenie 40 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanym kanale 333. Zamówienia można składać SMS-em, w serwisie samoobsługowym ipolsatbox.pl, telefonicznie lub w aplikacji Sklep dostępnej na wybranych dekoderach.

Gala FAME MMA 16 online w Polsat Box Go

Galę FAME MMA 16 internauci z całego świata będą mogli obejrzeć online za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go. W Polsce wydarzenie w cenie 40 zł będzie dostępne na komputerach na www.polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go – na urządzeniach mobilnych (Android, iOS i Harmony OS), wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Zakupioną w Polsat Box Go galę można obejrzeć na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp. Dostęp ten nie obejmuje platformy Polsat Box.

Karta walk gali FAME MMA 16:

Mateusz Tromba „Trąbka” vs Marcin Dubiel – main event,

Jacek „Muran” Murański vs Robert „Sutonator” Pasut – co-main event,

Patryk „Bandura” Bandurski vs Alan „Braveheart” Kwieciński – boks w małych rękawicach,

Mariusz „Hejter” Słoński vs Amadeusz „Ferrari” Roślik,

Mateusz „Matt Meknife” Janusz vs Krystian „Krycha” Wilczak,

Patryk „Patrykos” Domke vs Adrian „Polak” Polański,

Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczak vs Filip „Filipek” Marcinek – K1,

Szymon „Szymool” Besser vs Dawid „Dzinold” Rzeźnik,

Marta „Martirenti” Rentel vs Wiktoria „Wiki” Jaroniewska,

Natan „Bóg Estetyki” Marcoń vs Radosław „Wiejski Koks” Paszko.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat