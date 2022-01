Polsat Box Go z nowym serialem „Mental” o zdrowiu psychicznym młodych

Mental to nowy serial w ofercie Polsat Box Go, który w nowatorski sposób odważnie i bez cenzury pokazuje problemy psychiczne młodych ludzi. Format powstał na podstawie głośnej fińskiej produkcji stacji YLE.

Młodzi bohaterowie serialu „Mental” to Jaskółka, Wiktor, Maria i Kogut – osoby, które mierzą się z wieloma trudnościami natury psychicznej. Przyczyny tego są różne i nie mogą liczyć na wsparcie od najbliższych i środowiska, w którym żyją. Z ich historiami utożsamiać się może wielu młodych ludzi, którzy często samotnie muszą sobie radzić z własnym cierpieniem i niezrozumieniem otoczenia.

Temat problemów psychicznych traktowany jest w Polsce po macoszemu. Zwłaszcza w ostatnich latach statystyki mówią o nagłym wzroście problemów psychicznych u młodzieży, ale nie tylko. Jednak zwłaszcza u młodzieży możemy mówić o pladze depresji. Dotychczas nie było żadnego filmu czy serialu, który opowiadałby o tym zjawisku.

– powiedział Kordian Kądziela, reżyser i scenarzysta serialu „Mental”

Ten serial pod lekkością i poczuciem humoru kryje dużo emocji i prawdy. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie uświadamiało ludzi i pokazywało, że dyskusja na ten temat jest potrzebna. Każdy z nas może się zderzyć z problemami zdrowia psychicznego.

– dodała Sandra Drzymalska, odtwórczyni roli Marii

W produkcji wystąpili między innymi Janusz Chabior, Michał Czernecki, Martyna Byczkowska, Sandra Drzymalska, Mateusz Górski, Kacper Olszewski, Rozalia Mierzicka, Sara Celler-Jezierska i Robert Płuszka. Za reżyserię i scenariusz serialu, na podstawie produkcji "Mental" należącej do firm IT'S ALIVE FILM oraz YLE, odpowiada Kordian Kądziela. Producentem tytułu jest TFP, a powstał on na zlecenie Telewizji Polsat.

Każdy z odcinków serialu „Mental” kończy się planszą z numerami ważnych telefonów zaufania, pod którymi w razie potrzeby zarówno dorośli, jak i dzieci mogą uzyskać niezbędną pomoc.

Depresja i zaburzenia lękowe najczęściej diagnozowane

O temacie pogarszającego się zdrowia psychicznego młodzieży, który porusza serial „Mental”, jest głośno od kilku lat, a problem wzmocniło jeszcze doświadczenie pandemii. Badania światowe i polskie alarmują o coraz większym problemie występowania wśród młodych zaburzeń lękowych i depresji. Według światowego raportu UNICEF z października 2021 roku z diagnozą zaburzenia zdrowia psychicznego żyje na świecie 13% młodych ludzi w wieku 10-19 lat – to ponad 160 mln osób. W Polsce to ponad 409 tys. nastolatków (181 tys. dziewcząt i 228 tys. chłopców). Edukacja na temat zdrowia psychicznego i możliwości otrzymania pomocy jest bardzo ważnym elementem wsparcia dorosłych, dzieci i młodzieży, których dotyka ten problem.

Równolegle z premierą serialu startuje również specjalna sekcja w portalu Interia poświęcona serialowi i problemom, jakie porusza. Znajdą się tam wywiady z ekspertami, osobami, które doświadczyły różnego rodzaju trudności natury psychicznej, artykuły, które przybliżą tę tematykę, a także ważne telefony, gdzie można zgłosić się po pomoc.

„Mental” – gdzie oglądać?

Serial w całości (8 odcinków) jest dostępny od dziś (27 stycznia 2022 roku) wyłącznie w Polsat Box Go, dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium. Można go oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, na Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora. Promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni.

W pakiecie Polsat Box Go Premium oprócz najnowszej produkcji „Mental” i seriali premium („Backdoor. Wyjście awaryjne”, „Układ”, „Osaczony”, „Cień” czy „Mecenas Porada”) widzowie znajdą również kinowe hity, wybrane także w jakości 4K (na przykład „Parasite”, „Paddington2” i „Ślicznotki”), wydarzenia specjalne (koncert Adele z Los Angeles połączony z rozmową z Oprah Winfrey), polskie i zagraniczne seriale, produkcje Telewizji Polsat przed premierą w telewizji, ponad 100 kanałów TV, a także bogatą bibliotekę bajek i rozrywki.

