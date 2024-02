Kontynuacja lubianego serialu w Polsaty Box Go. Start już w kwietniu

Nie wszystkie tajemnice zostały ujawnione, nie dla każdego nowa historia skończy się dobrze. Polsat Box Go przedstawia oficjalny zwiastun kontynuacji mrocznego thrillera psychologicznego „Krew” z Ireneuszem Czopem, Katarzyną Z. Michalską, Kamilem Kulą, Piotrem Głowackim i Maciejem Musiałowskim na pierwszym planie. Serial zadebiutuje na platformie na początku kwietnia.

Klimatyczny, pierwszy sezon „Krwi” toczy się wokół głównego wątku śledztwa. Na własną rękę prowadzi je Laura Gajewska (Vanessa Aleksander), która wraca do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną śmiercią matki Marii (Małgorzata Foremniak). Ciało Marii znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę. Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat, na licencji docenianej przez krytyków na całym świecie irlandzkiej produkcji „Blood”.

Krew 2- zwiastun

„Krew 2” to kontynuacja mrocznej historii, w której centrum jest rodzina Gajewskich. Opublikowany zwiastun nowego sezonu uchyla rąbka tajemnicy, co wydarzy się tym razem — w tle jest zemsta, kłamstwo i niespodziewany romans. W obsadzie znani z pierwszego sezonu: Ireneusz Czop w roli ojca rodziny – Jerzego Gajewskiego, a także Katarzyna Z. Michalska, jako jego córka Alicja, Kamil Kula jako mąż Alicji Patryk, Piotr Głowacki – komisarz policji oraz: Monika Krzywkowska, Olaf Lubaszenko i Maciej Musiałowski. Akcja drugiego sezonu produkcji osadzona jest w tym samym małym miasteczku, kilka lat po rozwiązaniu sprawy śmierci Marii.

Cały pierwszy sezon „Krwi” jest dostępny w pakiecie Polsat Box Go Premium, który można kupić w promocyjnej cenie 30 zł za 30 dni i korzystać z niego, jak długo się chce (subskrypcja odnawia się co miesiąc). Fani polskich historii kryminalnych w pakiecie znajdą także m.in. seriale: „Grzechy sąsiadów” z Michałem Żurawskim, Marianną Zydek, Martą Żmudą Trzebiatowską i Sebastianem Fabijańskim, „Sortownia” z Andrzejem Chyrą, „Matka” z Olgą Bołądź i Łukaszem Simlatem czy „Wotum nieufności” na podstawie powieści Remigiusza Mroza z Katarzyną Dąbrowską, Leszkiem Lichotą i Antonim Pawlickim.

