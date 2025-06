Polsat Box Go ma 18 nowych kanałów internetowych FAST

Polsat Box Go przekonuje, że nowe kanały Grupy Polsat Plus to rozwiązanie dla wszystkich, którzy lubią oglądać wiele odcinków swoich ulubionych tytułów na raz, bez konieczności wybierania poszczególnych epizodów. Również wielbiciele konkretnych gatunków, jak np. kryminały czy kabarety, znajdą dla siebie propozycje i w łatwy sposób będą mogli cieszyć się kanałami poświęconymi wybranej tematyce. Nowe stacje można oglądać w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu, co dopełnia wygody widzów.