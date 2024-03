Player.pl podnosi ceny. Wzrost nawet o 50 proc.

Serwis streamingowy Player.pl, który należy do Warner Bros. Discovery, zdecydował o podniesieniu cen poszczególnych pakietów. Użytkownicy zapłacą więcej i to nawet o 50 proc.

Według styczniowych danych JustWatch player.pl jest 6. najpopularniejszym serwisem streamingowym w Polsce. Platforma należąca do Warner Bros. Discovery, pod względem generowanego ruchu, znajduje się tuż za wielką piątką, czyli Netflixem, Max, Prime Video, Disney+ oraz Apple TV+. Dlatego wiele osób nie ucieszy się z wprowadzanej właśnie podwyżki cen.

Player.pl podnosi ceny pakietów

Platforma zdecydowała się na podniesienie cen wszystkich swoich pakietów. Co ciekawe, podwyżka nie jest procentowa. Zamiast tego za każdy pakiet zapłacimy dokładnie o 5 zł więcej. W przypadku najtańszego z reklamami oznacza to podwyżkę aż o 50 proc. Z kolei najdroższa wersja z kanałami telewizyjnymi Eurosport Extra to wzrost o nieco ponad 11 proc.

Nowe ceny pakietów prezentują się następująco:

Pakiet z reklamami: 15 zł (wcześniej 10 zł)

Pakiet bez reklam: 25 zł (wcześniej 20 zł)

Pakiet z reklamami i Eurosport Extra: 25 zł (wcześniej 20 zł)

Pakiet bez reklam i z Eurosport Extra: 35 zł (wcześniej 30 zł)

Pakiet z reklamami i kanałami telewizyjnymi: 35 zł (wcześniej 30 zł)

Pakiet bez reklam i z kanałami telewizyjnymi: 45 zł (wcześniej 40 zł)

Pakiet bez reklam i z kanałami telewizyjnymi oraz Eurosport Extra: 50 zł (wcześniej 45 zł)

Co ważne, wzrosły tylko ceny pakietów miesięcznych. W przypadku wykupienia ich od razu na 6 miesięcy pozostały stare ceny, więc w tym momencie jest to jeszcze bardziej atrakcyjna alternatywa.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Player.pl