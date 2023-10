Play odkodował kanały. Okno otwarte nawet przez dwa miesiące

Play odkodował kanały w swojej usłudze telewizyjnej. W otwartym oknie znalazły się National Geographic i FOX, wcześniej też operator dał bezpłatny dostęp do TVN Style.

W ostatnich dniach Play odkodował trzy kanały w swojej usłudze telewizyjnej. Na pierwszy ogień poszedł kanał TVN Style, który klienci korzystający z fioletowej TV, począwszy od tego tygodnia, mogą oglądać bez dodatkowych opłat przez cały październik.

Zobacz: PLAY wprowadził nowe usługi dla domu. Światłowód, telewizja i nowe korzyści

Dziś do otwartego okna dołączyły dwa kolejne kanały – National Geographic i FOX. Klienci usług telewizyjnych Play, którzy nie mają do nich dostępu w swojej ofercie, będą mogli oglądać je również bez dodatkowych opłat.

Kanał National Geographic został odkodowany do końca października, natomiast na oglądanie kanału FOX będzie znacznie więcej czasu – bo aż do końca listopada.

Po zakończeniu okien otwartych Play wyłączy dostęp do kanałów automatycznie, nie należy więc się bać dodatkowych opłat.

W TVN Style operator poleca wieczorny talk-show „Rogalska Show”, program „Ślub last minute” oraz „Stylowe Taxi Agaty” – w tej ostatniej produkcji zobaczymy Agatę Młynarską, która tym razem poprowadzi nie tylko program, ale również taksówkę. Emisja w niedziele o 18:40.

Na kanale National Geographic Play poleca dzisiejszą premierę nowego programu „Daniel Ashville i cuda inżynierii”. Tytułowy bohater zjedzie cały świat, by dołączyć do ekip budujących niesamowite obiekty takie jak tunele, mosty oraz środki transportu. W programie można na przykład zobaczyć, jak budowano MSG Sphere. To ogromna kula składająca z ekranów LED, która ma zapewnić osobom odwiedzającym nieznane dotąd doświadczenia wizualne.

W innych epizodach Ashville uda się do Doliny Krzemowej, żeby podziwiać test supernowoczesnego sterowca oraz w Alpy, gdzie znajduje się 64-kilometrowy tunel kolejowy. Emisja w czwartki o 21:00.

Z kolei na kanale FOX operator zaprasza do oglądania serialu „Alert: Wydział Osób Zaginionych”. Jason Grant, były wojskowy, zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę – Nikki Batistę – do specjalnej jednostki LAPD, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób. Nikki pracuje w oddziale, by pomagać osobom, które są w podobnej sytuacji, jak ona – zaginął bowiem jej syn. Emisja we wtorki o 22:00.

Zobacz: Netflix znów podnosi ceny, i to grubo

Zobacz: Disney+ rozpoczyna walkę ze współdzieleniem kont

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Blog Play